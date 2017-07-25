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На трассе между Ноябрьском и Муравленко столкнулись два грузовика

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На трассе между Ноябрьском и Муравленко столкнулись два грузовика

В аварии на трассе между Ноябрьском и Муравленко пострадал 37-летний мужчина. С переломами он доставлен в больницу.

Авария произошла в понедельник, 24 июля, около шести часов вечера. На 269 километре трассы Сургут-Салехард столкнулись КАМАЗ и МАЗ.
Как рассказали «Ноябрьск 24» в городском отделе ГИБДД, на участке, где столкнулись грузовики, идут дорожные работы. Водитель МАЗа, двигаясь по мосту, не смог остановиться и врезался во встречный КАМАЗ.
Не исключено, что у грузовика отказали тормоза. Уже назначена техническая экспертиза, а по факту ДТП начато административное расследование.
Водитель КАМАЗа не пострадал, а вот виновник ДТП – с переломами в больнице.

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