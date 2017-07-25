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Между Ноябрьском и Вынгапуровским горит лес  

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Между Ноябрьском и Вынгапуровским горит лес  

На территории ноябрьского лесничества сегодня зарегистрировано одиннадцать лесных пожаров. Общая их площадь – 280 гектаров. Угрозы для населенных пунктов нет, все пожары – на отдаленной от городов и поселков территориях. Один из действующих пожаров между Ноябрьском и Вынгапуровским.
Напомним, 23 июля губернатор региона подписал распоряжение о введении на территории округа режима ЧС. Въезд в лес ямальцам запрещен.
Утром, в понедельник, на Ямал прибыли пожарные «Аваиалесоохарны» Екатеринбурга, а уже к вечеру в Надыме сел Ил-76 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России. На нем из Абакана прибыл отряд лесохраны, всего – 110 человек.

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