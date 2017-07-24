Волонтёры собрали на промзоне почти полтонны мусора

В Ноябрьске волонтеры навели порядок на промзоне. Экологическая акция прошла в воскресенье, 23 июля. Во время масштабной уборки активисты собрали четыреста килограммов мусора: остатки деревянных конструкций, автомобильные шины, катушки от кабеля.

Как отмечают кураторы проекта, на уборку мусора в этот раз вышли не только волонтеры, но и неравнодушные горожане. Участие в акции принял и депутат Государственной Думы Владимир Пушкарев.



«В проекте "Будущее Арктики" я вижу большой потенциал. Он не ограничивается Годом экологии и будет продолжен в дальнейшем. Городская общественность откликнулась и активно включилась в работу. Ребята трудились с большим желанием. Приятно осознавать, что современная молодежь – неравнодушная и с заботой относится к родному городу, бережет окружающую природу», – сказал Владимир Пушкарев.

Снова на уборку волонтеры планируют выйти уже в следующую субботу, 29 июля. Сбор назначен на 11 часов утра у здания администрации. Спецодежду и транспорт всем желающим предоставят.