Из-за сильных пожаров на Ямале введён режим ЧС

Дмитрий Кобылкин 23 июля, в воскресенье, подписал распоряжение о введении в регионе режима ЧС. Это связано с напряженной обстановкой в лесах региона.

Сегодня, согласно данным окружного департамента природно-ресурсного регулирования, в регионе действуют 63 лесных пожара, девять – локализованы.

Сильнее всего «горят» Шурышкарский и Приуральский районы. Напряженная обстановка и в Надымском.

«Температурный режим в округе – предельный. И такая ситуация в ближайшее время сохранится. Сейчас мы привлекаем все возможные дополнительные ресурсы. Запросы о переброске на Ямал дополнительных специалистов пожаротушения уже направлены в соседние регионы. Екатеринбург положительный ответ оперативно дал. Понимаем, что у всех ситуация напряженная. Также ждем весомой поддержки от Рослесхоза и Авиалесохраны», – прокомментировал ситуацию Дмитрий Кобылкин.

Угрозы для населенных пунктов нет. В подавляющем большинстве случаев причиной пожаров стали грозы и повышенный температурный режим. Зафиксированы и факты неосторожного обращения с огнем. Добавим, по прогнозам синоптиков, жара в регионе продержится всю неделю.

Фото с сайта правительства ЯНАО.