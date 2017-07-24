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В Ноябрьске грузовик сбил женщину

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В Ноябрьске грузовик сбил женщину

44-летняя горожанка сейчас находится в стационаре городской больницы.
Авария произошла вечером, в воскресенье, 23 июля, на улице Шевченко. Там водитель КАМАЗа сбил женщину прямо на зебре.
«На место ДТП выезжала бригада скорой помощи. Женщина была осмотрена врачом скорой помощи, ехать в ЦГБ, отказалась, пояснив, что чувствует себя хорошо. Но через некоторое время, из-за плохого самочувствия, вызвала по телефону бригаду скорой помощи и была доставлена в приемный покой», - рассказали «Ноябрьск 24» в городском отделе ГИБДД.

Фото ОГИБДД по г.Ноябрьску.

 

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