В Ноябрьске снова горит лес рядом с кладбищем

Пожарные "Ямалспаса" и сотрудники ноябрьского лесничества сейчас заняты на тушении лесного пожара. Он обнаружен рядом с городом, неподалеку от нового кладбища.

На пожаре работают двенадцать человек: восемь добровольцев-пожарных и четыре сотрудника лесхоза. Причина его пока не известна, площадь тоже не уточняется. Это уже второй случай за последние дни. Так, в пятницу, 21 июля, горел лес в другой стороне города, и тоже на кладбище. Там огонь тушили пожарные.

Фото ГКУ "Ямалспас", Ноябрьский ПСО