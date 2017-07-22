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В Ноябрьске снова горит лес рядом с кладбищем

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Пожарные "Ямалспаса" и сотрудники ноябрьского лесничества сейчас заняты на тушении лесного пожара. Он обнаружен рядом с городом, неподалеку от нового кладбища. 

На пожаре работают двенадцать человек: восемь добровольцев-пожарных и четыре сотрудника лесхоза. Причина его пока не известна, площадь тоже не уточняется. Это уже второй случай за последние дни. Так, в пятницу, 21 июля, горел лес в другой стороне города, и тоже на кладбище. Там огонь тушили пожарные.

Фото ГКУ "Ямалспас", Ноябрьский ПСО

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