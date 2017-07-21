Ноябрьск готовится отпраздновать День комара

В эту субботу, 22 июля, в Ноябрьске отметят День комара. Свое название праздник получил в честь месяца июля. Ненцы зовут его Ненянг иры, что в переводе означает «комар».

Праздничное мероприятие пройдет в этнографическом комплексе, для горожан здесь готовят мастер-классы и различные конкурсы.

«Мероприятие начнется в 12.00 и продлится до 15.00. Вход свободный для всех. Ноябрьцы смогут принять участие в конкурсах, покормить животных», – рассказала «Ноябрьск 24» организатор праздника Алевтина Руденко.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в охоте на «виновника торжества». Добавим, этнический праздник проводится в рамках программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города».