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На Ямале за сутки обнаружено четыре лесных пожара

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На Ямале за сутки обнаружено четыре лесных пожара

Сегодня, 21 июля, на Ямале действуют девять лесных пожаров. Четыре обнаружены за последние сутки. В общей сложности, в регионе горят более двухсот гектаров леса, сообщает окружной департамент гражданской защиты.
Самый крупный из действующих сейчас пожаров – в Шурышкарском районе. Его площадь – 150 гектаров. Зарегистрированы пожары и на территории ноябрьского лесничества.
На тушении заняты свыше сотни сотрудников «Ямалспаса». В Ямальском районе с лесным пожаром борются при помощи вертолета Ми-8.
Как сообщают в департаменте, ситуация находится под контролем, угрозы для населенных пунктов нет.

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