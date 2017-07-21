Молодая девушка пострадала в аварии по вине нарушителя
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В Ноябрьске в ДТП пострадала 18-летняя горожанка. Девушку сбил водитель иномарки прямо на пешеходном переходе.
Авария произошла в четверг поздно вечером на «зебре» у Детского парка. Девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда водитель «Ауди» сбил ее: он хотел «проскочить» на «красный».
Пострадавшую с места ДТП на карете скорой помощи доставили в больницу. Она проходит лечение в стационаре.
Фото Романа Поморцева vk.com