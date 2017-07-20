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ТИК зарегистрировал первую четвёрку кандидатов в депутаты Гордумы

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ТИК зарегистрировал первую четвёрку кандидатов в депутаты Гордумы

Сегодня Городской Избирком официально зарегистрировал первую четверку кандидатов в депутаты Городской Думы. По итогам периода выдвижения о намерении занять освободившиеся в Думе кресла заявили восемь человек.
Официально территориальная избирательная комиссия утвердила пока только четверых: Ленура Сабирджанова, Сергея Телека, Евгения Калиниченко и Рустема Шарипова. Поданные претендентами документы изучены, а сегодня все они получили удостоверения кандидатов.
«Документы проверены соответствующими организациями. Нами были посланы запросы, на основании ответов на эти запросы мы и принимаем решение о регистрации. У кандидатов в документах все в порядке. Никаких нарушений нет», – рассказал «Ноябрьск 24» секретарь ТИК Алексей Иванников.
В ближайшее время избирательная комиссия рассмотрит и документы, представленные Степаном Афонькиным, Александром Бондарчуком, Вадимом Масловым и Оксаной Балун.

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