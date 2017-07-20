В Новом Уренгое водители спасли пернатых «пешеходов»

В сети появилось видео целой спасательной операции. В Новом Уренгое двое мужчин помогли утиному выводку перебраться через дорогу с оживленным движением. Ролик, снятый авторегистратором, опубликовали в социальных сетях накануне днем. Его посмотрели уже десять тысяч человек.

На кадрах видно, как один из водителей останавливается прямо на дороге: перед автомобилем небольшая стайка утят. Мама-утка уже успела перейти проезжую часть, а вот у пернатого потомства возникли трудности с преодолением дорожного бордюра.

Неравнодушные автовладельцы решили помочь утятам перебраться через препятствие. Правда, для этого мужчинам пришлось пугливых пернатых ловить.

Автор видео Евгений Дмитриев.