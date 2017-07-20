Пенсионерка из Ноябрьска проведёт пять лет в колонии за убийство подруги

К пяти годам лишения свободы приговорил городской суд жительницу микрорайона Вынгапуровский. 66-летнюю женщину признали виновной в убийстве подруги. Как рассказал «Ноябрьск 24» старший следователь Максим Копылов, инцидент произошел в марте этого года. В день трагедии женщины выпивали. Во время застолья между ними и произошел конфликт.

«В ходе следствия установлено, что во время ссоры подсудимая нанесла погибшей множественные удары руками и ножом. Во время расследования женщина давала противоречивые показания, неоднократно меняла их, но причастность ее была установлена», - рассказал Копылов.

Решение суд вынес в среду, 19 июля. К слову, поводом для конфликта между женщинами стала ревность.