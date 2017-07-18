Захватчикам муниципальных земель дали две недели на демонтаж построек

В Ноябрьске приступили к освобождению самовольно захваченных муниципальных земель. По данным городского департамента имущественных отношений, сегодня на городских землях обнаружено более двухсот гаражей, установленных без разрешения, металлические будки, контейнеры и даже сауна. Расположены эти незаконные объекты в основном в поселках и, по мнению местных властей, несут угрозу не только жизни и безопасности людей, но и экологии.

«В ходе инвентаризации специалистами департамента имущественных отношений выявляются постройки, незаконно расположенные на муниципальных землях. Территории эти должны быть освобождены от самозахвата», – говорит заведующая сектором муниципального земельного контроля Анастасия Марченко.

Во время одной из таких проверок в поселке специалисты департамента нашли сауну неизвестного происхождения. К строению подведены коммуникации, обустроена вентиляция. Теперь департамент разыскивает владельца постройки, а заодно выясняет, законно ли сюда поступали ресурсы.

К слову, за самовольное распоряжение муниципальной землей захватчикам грозят штрафы: для физических лиц – пять тысяч, для юридических – вплоть до ста тысяч рублей.

После визита представителей департамента у владельцев построек есть две недели, чтобы ликвидировать незаконное строение. В противном случае землю освободят принудительно.

Добавим, после глобальной очистки захваченных территорий, в Ноябрьске должны освободиться почти пять тысяч квадратов земли. Ее планируют отдать под индивидуальную застройку.