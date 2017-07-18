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Госдума может обязать муниципалитеты компенсировать расходы на капремонт домов

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Госдума может обязать муниципалитеты компенсировать расходы на капремонт домов

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ поддержал поправки в Жилищный кодекс, которые могут внести существенные изменения в порядок проведения капремонта в многоквартирных домах.
Новшества обяжут муниципалитеты компенсировать расходы на ремонт, если местные власти не успели провести его своими силами до того момента, когда в доме приватизирована первая квартира.
Однако, как уточняется в документе, обязательство муниципалитета по проведению ремонта не избавит собственников от обязанности платить ежемесячные взносы.

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