Госдума может обязать муниципалитеты компенсировать расходы на капремонт домов

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ поддержал поправки в Жилищный кодекс, которые могут внести существенные изменения в порядок проведения капремонта в многоквартирных домах.

Новшества обяжут муниципалитеты компенсировать расходы на ремонт, если местные власти не успели провести его своими силами до того момента, когда в доме приватизирована первая квартира.

Однако, как уточняется в документе, обязательство муниципалитета по проведению ремонта не избавит собственников от обязанности платить ежемесячные взносы.