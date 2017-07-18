Полицейские выяснили откуда синяки у трехлетнего Арсения Барабутина

В Ноябрьске полицейские возбудили уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений трехлетнему Арсению Барабутину. Производство начато по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Назначен ряд экспертиз, сообщают в окружном управлении МВД.

Конкретного подозреваемого в деле нет, в ходе следствия полицейским предстоит установить откуда у ребенка побои, и кто мог их нанести.

Инцидент произошел больше месяца назад, в начале июня, однако синяки у ребенка, говорит мама мальчика, остались до сих пор. Галина уверена, травмы Арсения – дело рук няни, которая в тот день присматривала за ребенком.

Сама гувернантка до последнего убеждала следователей, что ребенок упал с велосипеда. После того, как делом заинтересовался ямальский следственный комитет, она прекратила общаться с журналистами и наняла адвоката.

Причем, говорит мама пострадавшего Арсения, пока шла проверка, няня даже предлагала ей деньги, чтобы дело прекратилось.