С начала года в Ноябрьске задержаны более двухсот пьяных за рулем

С начала года в Ноябрьске инспекторами выявлены 255 водителей, которые управляли авто в нетрезвом состоянии. Из них 97 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Такие данные приводит сегодня городской отдел ГИБДД.

Согласно данным ведомства, по вине нетрезвого автомобилиста в этом году пострадали трое. Еще пятеро получили травмы в ДТП, виновниками которых стали автовладельцы, отказавшиеся от теста на алкоголь.

«В целях профилактики аварийности с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе наркотического, на территории города было проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В его рамках сотрудниками Госавтоинспекции г. Ноябрьска было выявлено два водителя, находившихся за управлением транспортного средства в нетрезвом состоянии, осмотрено 108 автотранспортных средств, обнаружено 14 иных административных правонарушений в области дорожного движения», – рассказали в пресс-службе отдела ГИБДД.

Добавим, за минувшую неделю инспекторами в Ноябрьске задержаны шестеро водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Еще двое отказались от освидетельствования, а трое ранее уже были лишены прав за вождение в нетрезвом виде.