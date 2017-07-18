Ученые исследуют глобальное потепление на Ямале
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Остров Белый станет площадкой для изучения климатических изменений. В течение года группа ученых будет проводить здесь исследование, которое позволит определить, происходит ли на Севере глобальное потепление.
Научная экспедиция организована при поддержке правительства региона и окружного департамента по науке и инновациям. В состав группы вошли представители шести российских исследовательских институтов и ученые из Норвегии и Германии.
На острове уже установили высокоточный газоанализатор, он измеряет содержание метана, окиси и оксида углерода и паров воды. Эти данные будут фиксировать в течение года и уже на их основании делать выводы об изменении климата.
Еще одной целью поездки ученых является рекультивация земель на острове. Туда уже завезли саженцы ивы.
Фото с сайта правительства ЯНАО.