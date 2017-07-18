В Ноябрьске пропал тринадцатилетний подросток

Лавр Молотов ушел из дома сутки назад, 17 июля. До сих пор подросток не вышел на связь с родителями. Полицейские объявили несовершеннолетнего в розыск.

По данным правоохранителей, 13-летний Лавр Молотов ушел из дома накануне, около шести часов вечера. Был одет в темную футболку, серо-бежевый пиджак, синие джинсы и кеды.

Информацию о местонахождении ребенка необходимо сообщать в дежурную часть городского ОМВД по телефонам: 31-80-10, 31-80-49, 02 или на мобильный 8-922-055-45-59.