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В Ноябрьске пропал тринадцатилетний подросток

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В Ноябрьске пропал тринадцатилетний подросток

Лавр Молотов ушел из дома сутки назад, 17 июля. До сих пор подросток не вышел на связь с родителями. Полицейские объявили несовершеннолетнего в розыск.
По данным правоохранителей, 13-летний Лавр Молотов ушел из дома накануне, около шести часов вечера. Был одет в темную футболку, серо-бежевый пиджак, синие джинсы и кеды.
Информацию о местонахождении ребенка необходимо сообщать в дежурную часть городского ОМВД по телефонам: 31-80-10, 31-80-49, 02 или на мобильный 8-922-055-45-59.

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