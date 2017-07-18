«Ноябрьсктеплонефть» готовится к зиме

На самых северных производствах ООО «Ноябрьсктеплонефть» столбики термометров достигли стабильных положительных отметок лишь в начале июля, тогда как в Оренбургской области лето было уже в самом разгаре. По объектам Общества можно рассказывать географию Урала и Западной Сибири, а летний прогноз погоды по регионам – важнейшая информация для координирования самого ответственного для «Ноябрьсктеплонефти» процесса – подготовки к следующему отопительному периоду.

В течение короткого «северного» лета специалисты предприятия должны промыть магистральные и внутренние сети тепловодоснабжения, заменить изношенные участки трубопроводов, провести механическую и химическую чистку котлов, отремонтировать тепломеханическое оборудование. От качества выполняемых работ зависит надежность объектов тепловодоснабжения месторождений нефтедобывающих дочерних предприятий «Газпром нефти» в ЯНАО, ХМАО, Тюменской, Томской, Омской и Оренбургской областях, а также большей части промзоны Ноябрьска. Все мероприятия организационного и технического характера проводятся в соответствии с планом подготовки к осенне-зимнему периоду, со строгим соблюдением требований производственной безопасности.

Повышенное внимание специалистов «Ноябрьсктеплонефти» в этом году приковано к северным, наиболее удаленным площадкам Общества: Новопортовскому и Восточно-Мессояхинскому нефтегазовым месторождениям, где погодные капризы установили самые сжатые сроки производства работ. Уже к 15 августа объекты теплоэнергетики должны быть полностью готовы к очередному запуску. Под пристальным вниманием – завоз материалов и оборудования. Что не удалось доставить по «зимникам», разбитым ранней весенней распутицей, довозится воздушным транспортом.

Благодаря созданию в Блоке разведки и добычи «Газпром нефти» Центра компетенций по теплоэнергетике на базе «Ноябрьсктеплонефти» специалистам Общества удалось вывести предприятие на новый профессиональный уровень. Начиная с 2017 года все режимно-наладочные испытания на объектах теплоэнергетики проводятся специалистами предприятия. В рамках проекта «Повышение операционной эффективности предприятий Нефтесервиса» реализуется программа по организации проведения ремонтов теплоэнергетического оборудования собственными силами.

«Лето для нас самая ответственная пора. А в этом году особенно. Мы сумели повысить компетенции нашего персонала, обеспечить закуп комплектующих и организовать проведение большинства капитальных ремонтов теплоэнергетического оборудования собственными силами. Ранее работы по капитальному ремонту выполняли подрядные организации. «Ноябрьсктеплонефть» вышла с инициативой проведения ремонтов собственными силами. Департамент энергетики БРД и Управляющая компания «Газпромнефть-Нефтесервис» поддержали наш порыв. Тем самым мы увеличили объем выручки предприятия и повысили качество работ», – прокомментировал подготовку к зиме Игорь Метельский, главный инженер – первый заместитель Управляющего директора ООО «Ноябрьсктеплонефть».