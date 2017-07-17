Арендаторы земли задолжали бюджету больше двухсот миллионов рублей

Местные власти озвучили сумму, которую арендаторы земельных участков недоплатили в городской бюджет. Речь идет о долге в 250 миллионов рублей. Это, по словам начальника департамента имущественных отношений Евгения Белова, задолженность, накопленная арендаторами за несколько предыдущих лет.

«Эта задолженность образовалась в связи с несвоевременной оплатой за пользование муниципальными участками. Сейчас департаментом проводится инвентаризация, в ходе которой выявляются организации, прекратившие свою деятельность. В таком случае, в соответствие с законодательством, задолженность списывается», - говорит Белов.

С остальных долги пытаются взыскать. Специалисты департамента пытаются найти с должниками компромисс. В противном случае дело решается в суде.

«Решения суда направляются в службу судебных приставов. В некоторых случаях иски напрямую направляются в кредитные организации. Таким образом нам удалось взыскать десять миллионов рублей», - продолжает Евгений Белов.

Основной причиной, почему арендаторы копят долги, является их несогласие с размерами платежей. Начисляют их исходя из кадастровой стоимости участка.

«Кадастровая стоимость земельного участка определяется правительством региона. Арендаторы вправе оспорить начисление в судебном порядке и такие случаи в минувшем году на Ямале были. Если суд встанет на сторону арендатора и кадастровая стоимость участка изменится, то производится перерасчет арендной платы за текущий финансовый год», - подчеркнул Белов.