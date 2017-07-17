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Лесной пожар под Вынгапуровским уничтожил 128 гектаров леса

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Лесной пожар под Вынгапуровским уничтожил 128 гектаров леса

Лесной пожар, который летчики «Ямалспаса» обнаружили в 27 километрах от микрорайона Вынгапуровский, уничтожил 128 гектаров леса. Очаг возгорания обнаружили еще в минувший четверг, 13 июля. На месте ЧП работали 28 добровольных пожарных. К тушению привлекали и технику.
Полностью справились с пламенем меньше чем через сутки, уже к вечеру пятницы пожар был потушен. Огнем уничтожено 128 гектаров леса, пока это самый крупный пожар сезона. Всего же этим летом на территории ноябрьского лесничества зарегистрировано четыре лесных пожара.

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