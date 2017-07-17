33 соседа. Жительницу Ноябрьска оштрафовали за торговлю пропиской

Пятнадцать тысяч рублей штрафа в качестве наказания назначил городской суд жительнице Ноябрьска, которая «торговала» пропиской. По данным городской прокуратуры, женщина успела зарегистрировать на своей жилплощади тридцать три человека, среди них один иностранец.

За свои услуги горожанка брала символическую плату. В общей сложности она успела заработать четырнадцать с половиной тысяч рублей. Которые, к слову, ей тоже придется выплатить в пользу государства.