В ДТП на промзоне пострадали трое

Сразу трое жителей Ноябрьска были доставлены в городскую больницу после ДТП. Авария случилась в пятницу, 14 июля, на одном из перекрестков промзоны. Там столкнулись сразу три автомобиля.

Как рассказали сегодня «Ноябрьск 24» в городском отделе ГИБДД, виновник аварии – водитель пикапа «Тойота». На перекрёстке он не уступил дорогу «Ниссану», а тот, после столкновения, влетел в «Мицубиси». Пикап же выкинуло на обочину, где он врезался в дорожное ограждение.

Помощь медиков потребовалась двум пассажирам «Тойоты» и водителю «Ниссана». Все они были доставлены в ноябрьскую ЦГБ, для оказания амбулаторной помощи.

Фото ОГИБДД по г. Нояюрьску.