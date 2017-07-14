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Перинатальный центр откроют в понедельник

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Перинатальный центр откроют в понедельник

Перинатальный центр снова начнет работу после двухнедельных «каникул». Медучреждение откроют в понедельник, 17 июля. 

Как рассказал «Ноябрьск 24» заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Арсен Арутюнянц, дезинфекция в здании окончена. Палаты перинатального центра обработали обеззараживающим раствором, продезинфицированы медицинское оборудование и система вентиляции. «Сейчас наводится в перинатальном центре дополнительный лоск для того, чтобы с понедельника принять наших пациентов, первых после плановой дезинфекции», – говорит Арутюнянц.
Добавим, дезинфекция в медицинских учреждениях такого профиля является обязательной и по нормам СанПиНа должна проводиться ежегодно.

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