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Работы на привокзальной площади завершатся в сентябре

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Работы на привокзальной площади завершатся в сентябре

Реконструкция привокзальной площади по планам должна завершиться к сентябрю. Работы здесь уже начались. Сейчас подрядчику предстоит провести самый сложный этап – перенос инженерных сетей. 

В общей сложности на весь комплекс работ из бюджета выделено 60 миллионов рублей. За эти деньги на привокзальной площади оборудуют парковку для автомобилей, благоустроят территорию и приведут в порядок освещение.
На объекте побывал глава администрации Алексей Романов. По его словам, есть ряд вопросов, которые нужно уладить с руководством Свердловской железной дороги. Решить их планируют в ближайшее время.

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