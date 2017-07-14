Горячую воду в Ноябрьске отключат на три дня

«Энерго-Газ-Ноябрьск» объявил официальную дату отключения горячей воды. Подачу ресурса в центральные районы города приостановят 24 июля. Горячей воды не будет три дня – по 27 июля. В этот период поставщик ресурсов должен выполнить обязательные сезонные работы на центральной котельной.

«Обычно мы на две недели останавливаемся, в этом году – на три дня. Работы эти необходимы, без остановки провести их нельзя. После этого работать мы будем совместно с парогазовой, там 27 июля завершатся ремонтные работы. Сначала запустимся параллельно, потом котельную снова остановим, и горячую воду в город подавать будет парогазовая электростанция», – говорит генеральный директор «Энерго-Газ-Ноябрьска» Валерий Ольхов.

Первыми под отключение горячей воды попадают центральные районы города, которые «запитаны» от центральной котельной. Котельную, что подает воду в поселки и районы, где расположены деревянные дома, 24 июля отключать не будут. Там остановка запланирована на август: горячую воду отключат со 2 по 4 августа.