В Сети появилось видео с ДТП, в котором пострадал мотоциклист

В социальных сетях обсуждают видео автомобильного регистратора, который заснял момент столкновения мотоцикла и легковушки. Напомним, авария произошла днем в четверг, 13 июля, на ул. Магистральной.

Видео в Сети появилось поздно вечером. На кадрах видно, как водитель легковушки готовится к маневру: женщина за рулем «Рено» включает поворотник, но съехать с дороги на прилегающую территорию не успевает. В этот момент иномарку в бок бьет мотоцикл, водитель которого уже вышел на обгон. От удара мотоцикл вместе с байкером выкинуло на обочину, и он сбил дорожный указатель. 56-летний мотоциклист был экстренно госпитализирован в ЦГБ. Сейчас он находится в реанимации.