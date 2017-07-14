В 20 километрах от Вынгапуровского горит лес

Лесной пожар обнаружили летчики-наблюдатели «Ямалспаса» в ходе патрулирования территории Ноябрьского лесничества. Лес горит рядом с микрорайоном Вынгапуровским.

По данным городского лесничества, пожар вспыхнул в 20 километрах от населенного пункта, угрозы для микрорайона нет. Обнаружили лесной пожар в четверг, 13 июля. Туда уже направлена группа пожарных добровольцев «Ямалспаса». В тушении задействованы 28 человек. Площадь пожара – 90 гектаров.