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В 20 километрах от Вынгапуровского горит лес

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В 20 километрах от Вынгапуровского горит лес

Лесной пожар обнаружили летчики-наблюдатели «Ямалспаса» в ходе патрулирования территории Ноябрьского лесничества. Лес горит рядом с микрорайоном Вынгапуровским.
По данным городского лесничества, пожар вспыхнул в 20 километрах от населенного пункта, угрозы для микрорайона нет. Обнаружили лесной пожар в четверг, 13 июля. Туда уже направлена группа пожарных добровольцев «Ямалспаса». В тушении задействованы 28 человек. Площадь пожара – 90 гектаров.

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