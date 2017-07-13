06.01 Баннер слева сбоку 2
06.01 Баннер слева сбоку 3
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 3

На ямальский необитаемый остров высадился экологический десант

47   0
На ямальский необитаемый остров высадился экологический десант

На остров Вилькицкого сегодня высадился первый экологический десант – это 12 волонтеров из России и стран ближнего зарубежья, спасатель МЧС и ученые-экологи. Они должны оценить состояние окружающей среды острова и приступить к его очистке, сообщает пресс-служба правительства региона. 

«Отряд будет работать с 13 по 27 июля. Ребятам предстоит провести экологические исследования, подготовить имеющуюся на острове метеостанцию для комфортного проживания дальнейших экспедиций, а также определить масштаб загрязнения и приступить к работе по очистке острова от мусора», – говорит руководитель экспедиции Евгений Рожковский.
Первая экспедиция завершится 27 июля. На острове подготовят и имеющуюся метеостанцию, там будут жить участники следующих экспедиций. Оплачивают поездку нефтегазовые предприятия, которые работают на территории региона.

Фото с сайта правительства ЯНАО.

Подпишись на twitter
Многодетная мать из Ноябрьска вынуждена жить в столичном аэропорту

Многодетная мать из Ноябрьска вынуждена жить в столичном аэропорту

1162 0
В Ноябрьске сегодня сыграли 34 свадьбы

В Ноябрьске сегодня сыграли 34 свадьбы

871 0
Полицейские разыскивают пропавшего две недели назад горожанина

Полицейские разыскивают пропавшего две недели назад горожанина

752 0
Администрация выставила на торги пять объектов для бизнеса

Администрация выставила на торги пять объектов для бизнеса

705 0

ВВЕРХ