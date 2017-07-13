На ямальский необитаемый остров высадился экологический десант

На остров Вилькицкого сегодня высадился первый экологический десант – это 12 волонтеров из России и стран ближнего зарубежья, спасатель МЧС и ученые-экологи. Они должны оценить состояние окружающей среды острова и приступить к его очистке, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Отряд будет работать с 13 по 27 июля. Ребятам предстоит провести экологические исследования, подготовить имеющуюся на острове метеостанцию для комфортного проживания дальнейших экспедиций, а также определить масштаб загрязнения и приступить к работе по очистке острова от мусора», – говорит руководитель экспедиции Евгений Рожковский.

Первая экспедиция завершится 27 июля. На острове подготовят и имеющуюся метеостанцию, там будут жить участники следующих экспедиций. Оплачивают поездку нефтегазовые предприятия, которые работают на территории региона.

Фото с сайта правительства ЯНАО.