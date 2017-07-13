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Пострадавший в ДТП мотоциклист – в тяжёлом состоянии

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Пострадавший в ДТП мотоциклист – в тяжёлом состоянии

Водитель мотоцикла, который сегодня днем столкнулся с иномаркой, находится в больнице. Его осматривают специалисты, предварительно, состояние оценивается как тяжелое. «У него множественные переломы ребер справа, подозрение на тупую травму живота, с таким диагнозом мы доставили этого пациента в приемное отделение», – говорит врач Станции скорой медицинской помощи Бабишо Шаропов. 

Сегодня днем на улице Магистральной 56-летний мотоциклист столкнулся с иномаркой. От удара байк выкинуло на обочину, и он снес дорожный указатель. Девушка – водитель иномарки, в которую врезался мотоциклист, рассказала полицейским, что столкновение произошло в тот момент, когда она поворачивала налево к магазину. Вероятно, байкер пытался обогнать легковушку. Точные обстоятельства ДТП сейчас выясняют в ГИБДД.

 

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