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Бухгалтера, которая выводила деньги из МУПа, взяли под стражу в зале суда

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Бухгалтера, которая выводила деньги из МУПа, взяли под стражу в зале суда

Экс-бухгалтера муниципального Комбината общественного питания приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Под стражу женщину взяли прямо в зале суда. Проработала она там около года и за это время увела на сторонние счета, а конкретно на счет собственной фирмы – 47,5 миллиона рублей. Во всяком случае, такая сумма фигурирует в подписанном ею чистосердечном признании.

Расследование уголовного дела длилось почти год, и накануне городской суд зачитал экс-бухгалтеру комбината приговор. «С учетом позиции государственного обвинения обвиняемой вынесен приговор в виде отбывания наказания в местах лишения свободы. Судом также был удовлетворен иск представителя потерпевшей стороны, и средства, которые были выведены со счета, осужденная должна вернуть», – рассказал «Ноябрьск 24» старший помощник прокурора города Денис Столбовских.

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