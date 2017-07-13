Пользователи нового пакетного тарифа Tele2 получат еще больше минут

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о запуске тарифного плана «Мой онлайн+» в Ямало-Ненецком автономном округе. Новый тариф включает больше минут, чем аналогичное предложение архивной тарифной линейки «Мой Tele2».

На тарифе «Мой онлайн+» абонентская плата в размере 800 рублей в месяц включает 1300 минут для звонков абонентам других операторов и на городские телефоны не только Ямало-Ненецкого автономного округа, но и всей России, 25 Гб интернет-трафика и 50 SMS на номера домашнего региона.

Пользователи тарифа «Мой онлайн+» могут без ограничений в счет абонентской платы звонить на номера Tele2 домашнего региона и всей России, находясь в Ямало-Ненецком автономном округе. Входящие звонки в поездках по России, кроме Республики Крым и Севастополя, бесплатны.

Указанный тарифный план также включает безлимитный интернет-трафик для общения в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», мессенджерах WhatsApp и Viber при нахождении абонента не только Ямало-Ненецком автономном округе, но и во всех остальных регионах России, за исключением г. Норильск, Республики Крым и Севастополя.

Как и на всех других открытых для подключения тарифах линейки «Мой Tele2», на новом тарифе «Мой онлайн+» не израсходованные в текущем месяце остатки основных пакетов минут, интернет-трафика и SMS, включенных в тарифный пакет, будут автоматически переноситься на следующий месяц при своевременном внесении абонентской платы.

Подробное описание тарифного плана «Мой онлайн+» размещено в разделе «Тарифы» на tele2.ru.

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