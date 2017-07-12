В «Атланте» планируют восстановить бассейн

В спортивном комплексе «Атлант» в перспективе может заработать бассейн. Об этом журналистам рассказал глава администрации Алексей Романов.

«По предварительным оценкам, чаша бассейна вполне жизнеспособная, но мы пока не понимаем, каких затрат это потребует. Делать все нужно постепенно. Ремонт спортивной части – это первый этап, но уже сейчас, пока здесь идут работы, мы планируем на перспективу и разрабатываем комплекс мероприятий, который позволит нам ввести в эксплуатацию вторую очередь объекта», – поясняет Романов.

Ранее депутаты Городской Думы выделили на ремонт «Атланта» 10 миллионов рублей. В ходе торгов удалось сэкономить почти два миллиона – их потратят на выполнение незапланированных работ, в частности, на адаптацию санузлов для инвалидов. Сдать объект подрядчики должны 31 сентября.

Аналогичные сроки установлены и для фирмы, которая занимается ремонтом спортивного зала на ул. Изыскателей. Изначально здесь планировали обустроить центр адаптивного спорта, однако от этой идеи пришлось отказаться из-за дефицита бюджета. В итоге было решено, что сюда переедет секция тхэквондо. Спортивный зал как раз подойдет под нужды спортсменов. Сейчас здесь на 90 процентов заменили электропроводку, впереди – вентиляционные работы и отделка. В перспективе здесь запланирован и ремонт фасада, но эти работы, скорее всего, начнутся только в следующем году.