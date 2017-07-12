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Округ оплатит ноябрьским подросткам поездку на Алтай

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Округ оплатит ноябрьским подросткам поездку на Алтай

В Центре активного отдыха и содействия занятости детей и молодежи начался прием заявлений от желающих отправить детей в лагеря в последний летний месяц. Так, в августе подростков приглашают на Алтай, в Барнаул. Организаторы обещают насыщенную культурную программу: поездки и экскурсии по главным достопримечательностям края. 

В августе запланированы и поездки в школу углубленного изучения английского языка Екатеринбурга и в математический лагерь в Омск.
«Оплачиваются поездки за счет средств округа. Заявления от родителей принимаются в рукописном виде, для этого нужно прийти в центр с документами», – говорит руководитель Центра активного отдыха Марина Костюк.

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