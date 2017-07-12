Четверо лучших педагогов из Ноябрьска получили полмиллиона

Региональной денежной премии удостоены четверо ноябрьских педагогов. Окружной департамент образования обнародовал список лучших учителей Ямала. Главную премию состязания – 200 тысяч рублей – получила педагог по информатике школы № 7 Светлана Назаренко.

Еще трех учителей Ноябрьска ждет грант в 100 тысяч рублей. Эту сумму получат педагоги по русскому языку и литературе школ № 5 и 12 Марина Плех и Татьяна Тютюнникова, а также учитель начальных классов гимназии № 1 Ирина Цехмейстер.