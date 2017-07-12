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Виновник утреннего ДТП отказался от теста на алкоголь

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Виновник утреннего ДТП отказался от теста на алкоголь

Виновник аварии, которая произошла утром на перекрестке Мира и Ленина, отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. При этом, сообщают в ГИБДД, у 22-летнего горожанина имелись признаки опьянения.

Авария, напомним, произошла сегодня около пяти часов утра. Водитель УАЗа, проезжая перекресток, не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. Как выяснилось, владельцем машины управлявший УАЗом водитель не являлся. Авто он «позаимствовал» в одном из городских дворов.

 

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