Здание центра «Рассвет» оценили в пять миллионов рублей

Администрация выставила на продажу семь муниципальных объектов. Среди построек, которые готовы передать в частные руки, – здание центра социального досуга «Рассвет». Центр давно закрыт, и помещения не используются. Начальная цена продажи, установленная местными властями, – почти пять миллионов рублей. Минимум, за который администрация готова отдать «Рассвет», – 2 миллиона 393 тысячи рублей.

Помимо центра социального досуга, на торги попал теплый склад на промзоне, три нежилых помещения в разных частях города и объект незавершенного строительства в Вынгапуровском. Заявки на участие в торгах начнут принимать с 17 июля, сам же аукцион назначен на 16 августа.