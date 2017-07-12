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Полицейские выясняют обстоятельства утреннего ДТП на перекрестке Мира и Ленина

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Полицейские выясняют обстоятельства утреннего ДТП на перекрестке Мира и Ленина

Полицейские сейчас устанавливают причины аварии на перекрестке проспекта Мира и улицы Ленина. Там сегодня утром автомобиль УАЗ влетел в отбойник. Водитель машины не пострадал. Уже известно, что автомобиль виновнику ДТП не принадлежит, молодой человек «позаимствовал» его в одном из городских дворов. 

На месте аварии уже побывала следственно-оперативная группа, автомобиль должны отбуксировать на штрафстоянку. Что касается виновника аварии, с ним сейчас работают полицейские. Ему предстоит пройти и тест на состояние опьянения.

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