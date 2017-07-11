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На Ямале уже 57 многодетных семей получили компенсацию вместо земельных участков

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На Ямале уже 57 многодетных семей получили компенсацию вместо земельных участков

Из бюджета региона на улучшение жилищных условий многодетных семей в этом году выделено 95 миллионов рублей. Эти средства пойдут на социальные выплаты, которые семьи получают для приобретения или строительства жилья. 

Альтернативой уже воспользовались 57 семей: 34 приобрели жилье, остальные – получили сертификаты и подыскивают квартиры, сообщает пресс-службы правительства региона.
Напомним, размер субсидии оставляет 30 процентов от стоимости жилья. На каждого члена семьи положено не менее 18 «квадратов». В том случае, если семья выбирает денежную компенсацию, она автоматически исключается из очереди на получение земельного участка.

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