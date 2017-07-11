Проверяющие из Ноябрьска не нашли нарушений в «Снежинке»

Комиссия из Ноябрьска побывала в детском оздоровительном центре «Снежинка», где сейчас отдыхают ямальские подростки. И, по словам проверяющих, глобальных проблем в лагере нет.

«Отмечу, что изначально мы поехали не потому, что появилась информация о проблемах. Мы планировали эту поездку. Ежегодно специалисты УДСМ обследуют лагеря, где отдыхают ноябрьские дети, чтобы проверить выполнение условий контракта», – говорит директор Центра активного отдыха и содействия занятости детей и молодежи Марина Костюк.

Напомним, информация о том, что в «Снежинке» есть проблемы, появилась незадолго до того, как туда отправилась комиссия. Мама одного из отдыхающих там детей, Светлана Алымова, рассказала «Ноябрьск 24» о том, что в лагере у ее сына украли телефон. Кроме того, у детей отняли спреи от насекомых. Эту информацию нам подтвердили и в «Снежинке», и в Центре активного отдыха. У детей действительно забрали спреи, но только ради их же безопасности.

«У воспитанников лагеря изъяли спреи, которые могут нанести им вред, то есть вызвать аллергию или еще что-то. Взамен администрация лагеря приобрела специальные детские спреи, отдали их вожатым, и при проведении мероприятий на улице, если есть необходимость, вожатые опрыскивали ребят. Мы сделали на этом акцент, чтобы администрация лагеря усилила контроль за этим», – продолжает Костюк.

Вопросы краж личного имущества, говорит Марина Костюк, – это уже компетенция правоохранительных органов. Жалоб от воспитанников комиссия не получила.

Что касается информации о побегах, то на момент визита проверяющих из Ноябрьска все дети находились на территории лагеря.

Напомним, 2 июля, полицейские в Тюмени задержали одного из воспитанников «Снежинки», 17-летний подросток сбежал из лагеря. При этом стражи порядка отмечают, что у парня сложный характер и это уже далеко не первый его побег. Он неоднократно уходил из детского дома, в котором воспитывается, и из самой «Снежинки». Однако директор центра Фаина Плеханова опровергла информацию о побеге воспитанника. Видимо, очередной случай руководство центра не приняло в расчет.

Фото molcentr.ru