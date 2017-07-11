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Администрация готова заплатить 11 миллионов за снос четырех десятков аварийных «деревяшек»

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Администрация готова заплатить 11 миллионов за снос четырех десятков аварийных «деревяшек»

Департамент имущественных отношений объявил о начале еще одного конкурса по отбору подрядчика на снос ветхих и аварийных домов. На тендер выставили 43 «деревяшки». Заявленная сумма – почти 11 миллионов. В список на ликвидацию вошли дома, расположенные в поселках, центральных районах города, в Вынгапуровском, и два дома в аэропорту. Сюда же попала и сгоревшая в начале июня двухэтажка на ул. 60 лет СССР. 

Всего же, по словам руководителя департамента имущественных отношений Евгения Белова, в этом году в Ноябрьске ликвидируют больше двухсот аварийных домов.
«Подведение итогов контракта состоится 17 июля. Решением Городской Думы на эти цели были выделены дополнительные средства. Помимо тех домов, которые мы уже демонтировали, у нас освободились еще 130, и мы намерены ликвидировать их до наступления зимы», – говорит Белов.
Первый заключенный с подрядчиками контракт уже исполнен: акты выполненных работ подписаны, объемы приняты. Работы по еще трем действующим должны завершить к середине этого месяца. В итоге ликвидированы будут не только те дома, что признаны аварийными до 1 января 2012 года, но и те, что объявили непригодными для проживания в 2013-2014 годах.

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