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Полицейские разыскивают пропавшего две недели назад горожанина

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Полицейские разыскивают пропавшего две недели назад горожанина

В Ноябрьске полицейские объявили в розыск 20-летнего Дениса Вострикова. По данным правоохранителей, он ушел из дома 25 июня и до сих пор не выходил на связь с родственниками. 

На вид пропавшему парню 19-21 год, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. Был одет в серую кофту с длинными рукавами, черные шорты и резиновые сланцы синего цвета. Как сообщают в городской полиции, пропавший Востриков страдает провалами памяти.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемого, просят сообщить о дежурную часть ОМВД Ноябрьска по телефонам: 318-010, 318-049, 02.

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