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Многодетная мать из Ноябрьска вынуждена жить в столичном аэропорту

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Многодетная мать из Ноябрьска вынуждена жить в столичном аэропорту

Жительница Ноябрьска с тремя малолетними детьми не может добраться домой. В течение трех суток они вынуждены буквально жить в аэропорту Домодедово в ожидании рейса. 

Из-за задержки рейса самолета «Уральских авиалиний» женщина с тремя детьми опоздала на пересадку, сообщает РЕН-ТВ. Ближайший рейс до Ноябрьска – в четверг, 13 июля. По данным источника, перевозчик отказывается уладить ситуацию, к тому же женщине с тремя детьми отказались предоставить место временного размещения.

Фото pixabay.com

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