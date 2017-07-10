На Ямале изъято больше тысячи бутылок подозрительного спиртного

С начала года в регионе полицейские изъяли из оборота свыше тысячи бутылок алкогольной продукции с признаками контрафакта. Контролировать качество реализуемого в магазинах спиртного соответствующим службам помогает обязательная система ЕГАИС. Ровно год назад она стала обязательной для всех розничных точек продажи горячительного.

Кроме качества алкоголя, система позволяет контролировать объемы его производства и добросовестность предпринимателей. Так, только за май на Ямале 15 торговых точек уличили в продаже спиртного в неустановленные часы и дни запрета.

Добавим в Ноябрьске сегодня к системе ЕГАИС подключились 35 предпринимателей – это 82 торговых точки.