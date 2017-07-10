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В Ноябрьске нашли деньги на охрану аварийных соцобъектов

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В Ноябрьске нашли деньги на охрану аварийных соцобъектов

В Ноябрьске выставили на торги несколько социально значимых объектов, эксплуатация которых приостановлена в связи с аварийным состоянием. «Днепр», бывший Ледовый дворец, д/с «Звездочка» и еще ряд зданий давно облюбовали подростки. 

На минувшем заседании Городской Думы депутаты приняли решение о выделении средств на обеспечение охраны таких объектов. Сейчас объявлен аукцион, идет отбор подрядчика.
По данным сайта Госзакупок, уже состоялся тендер на охрану здания, где ранее располагалась первая школа.

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