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Пожарные проверяют безопасность в городских школах

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Пожарные проверяют безопасность в городских школах

В Ноябрьске завершился первый этап проверок учебных заведений. Комиссия, в состав которой вошли инспекторы отдела надзорной деятельности, обследовала большинство городских школ. Пока специалисты посетили только те школы, где в этом году не запланировано проведение капитального ремонта. 

В первую очередь сотрудники МЧС проверяют, оснащены ли учебные заведения автоматической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, а также соответствуют ли требованиям безопасности эвакуационные выходы.
«Очень важно, чтобы в течение года наши дети были предупреждены и защищены от возникновения чрезвычайных ситуаций. Проведение таких мероприятий позволит сделать учебный процесс для ребят комфортным и безопасным», – отметил заместитель начальника отдела надзорной деятельности Андрей Мишин.
Пока особых нареканий у инспекторов не было. Замечания, выявленные в ходе обследования, уже устранены. Вторая волна проверок пройдет в августе, когда в школах закончатся ремонтные работы.

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