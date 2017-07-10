Tele2 запустила LTE в Салехарде

ЯНАО – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги технического развития за первое полугодие 2017 года. Теперь высокими скоростями четвертого поколения могут пользоваться не только ноябряне и новоуренгойцы, но и жители Салехарда.

По результатам первого полугодия 2017 года количество активных интернет-пользователей в сети Tele2 увеличилось на 8%, при этом объем трафика, приходящийся на одного абонента в среднем, увеличился на 20%. Для того чтобы продолжать обеспечивать абонентов качественной связью, технические специалисты компании провели в первом полугодии комплекс работ.

Приоритетным направлением в этот период стало расширение зоны покрытия мобильного интернета: с июня 4G доступен в столице ЯНАО. Интернет четвертого поколения в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде работает в частотном диапазоне 2600 МГц, который обеспечивает высокую скорость передачи данных не только в помещении, но и на улице.

В Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале и Пурпе в первом полугодии проведен проект модернизации базовых станций стандарта 3G – установлены специальные антенны, которые увеличивают емкость оборудования в 2 раза. Устойчивый сигнал Tele2 появился на Хальмерпаютинском месторождении; на Ямбургском месторождении установлено дополнительное оборудование, улучшающее качество голосового сигнала и 3G-интернета. Также Tele2 первым среди операторов связи запустил 3G в поселке Сабетта, обеспечив морской порт, завод и международный аэропорт широким покрытием и высокими скоростями мобильного интернета.

Виктор Гукасьян, технический директор Ямало-Ненецкого филиала Tele2:

«За прошедшие 6 месяцев рост интернет-трафика в сети Tele2 составил почти 30%, поэтому мы продолжаем техническое развитие с приоритетом на расширение и улучшение интернет-соединения под растущие потребности наших абонентов. В третьем квартале мы продолжаем запуск базовых станций 4G, в результате чего высокоскоростной мобильный интернет Tele2 станет доступен более 50% населения региона».

На правах рекламы.