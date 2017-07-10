В квитанции за ЖКУ планируют добавить новую строку

В платежках за ЖКУ может появиться новая строка. Минфин предлагает включить в список обязательных ежемесячных платежей страхование имущества от ЧС. Ведомство предлагает доработать законопроект о защите граждан от чрезвычайных ситуаций. Документ в первом чтении был принят Госдумой еще в феврале 2015 года, однако его дальнейшее обсуждение прекратилось, пишет «Коммерсант».

В Минфине настаивают на повторном обсуждении, ведь без этого нововведения в законодательстве не будет исполнено поручение президента. Напомним, 5 июля Владимир Путин дал поручение правительству и Центробанку разработать положение и доступности страхования имущества граждан от риска.