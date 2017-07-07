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В Ноябрьске сегодня сыграли 34 свадьбы

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В Ноябрьске сегодня сыграли 34 свадьбы

В Ноябрьске сегодня официально зарегистрировали отношения 34 пары молодоженов. В городском отделе ЗАГС отмечают, что дата 07.07.2017 – самая популярная в этом году. Среди востребованных для бракосочетания также 14 февраля и День семьи, любви и верности – заявления на регистрацию браков 8 июля подали 14 пар. 

К слову, как отмечают в ЗАГСе, число свадеб в этом году уже превысило показатели 2016 года. Так, с начала этого года официально оформили отношения 355 пар. Это на 60 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Растет и число союзов, заключенных с иностранцами, как правило, это граждане Украины, Азербайджана, Таджикистана и еще ряда бывших союзных республик.
Выросло при этом и количество разводов. С начала года в Ноябрьске официально разорвали отношения 348 семей.

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