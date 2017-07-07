В Лабытнанги пожарный спас водителя утонувшей машины

В Лабытнанги работник МЧС спас ямальца, попавшего в ДТП. Пожарный Александр Шаламай на месте ЧП оказался случайно – просто проезжал мимо.

Авария произошла на дороге Лабытнанги – Обская. Там машина слетела с дороги в кювет, опрокинулась на крышу. Александр Шаламай заметил на обочине несколько машин и остановился.

«Подбежав ближе, он увидел, что в кювете, залитым водой, находится опрокинутый на крышу автомобиль. А в автомобиле, практически доверху наполненном водой, находился человек. Не раздумывая ни минуты, Александр бросился к машине. На оценку ситуации понадобилось несколько секунд. Он открыл двери авто, схватил мужчину и оттащил его к берегу», – рассказали в окружном управлении МЧС.

В этот момент к месту ЧП прибыли медики, пожарный передал пострадавшего в руки врачей. Мужчина остался жив.

Фото МЧС России по ЯНАО.